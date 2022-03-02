Курс на межбанке на вечер 31 мая

19:01 31 Май Киев, Украина

Межбанк закрылся падением обеих валют, доллар просел на 6 копеек в покупке и продаже, евро же потерял 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4900−27,5100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5103−33,5346 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,58 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,42−27,47 гривны, евро — 33,26−33,42 гривны.