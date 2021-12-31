Курс на межбанке на вечер 20 апреля

20:41 20 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар остался на своих позициях, евро просел на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0000−28,0200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7382−33,7540 грн/евро, торги по рублю — 0,3678−0,3682 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,87−28,05 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,93−28,00 гривны, евро — 33,40−33,63 гривны.