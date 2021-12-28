Курс на межбанке на вечер 23 апреля

18:29 23 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты взлетели: евро набрал 14 копеек на покупке и продаже, доллар вырос на 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8700−27,8900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5471−33,5684 грн/евро, торги по рублю — 0,3709−0,3714 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,05 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,96−28,05 гривны, евро — 33,53−33,70 гривны.