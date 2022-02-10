Курс на межбанке на вечер 18 мая

19:18 18 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты снова пошли вниз: на обеих операциях доллар просел на 9 копеек, евро на 3 копейки.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4950−27,5150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4999−33,5242 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3732 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,61 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,59 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,48−27,55 гривны, евро — 33,17−33,38 гривны.