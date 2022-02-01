Курс на межбанке на вечер 12 мая

19:22 12 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар вырос на 1 копейку на покупке и продаже, евро просел на 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6000−27,6200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4843−33,5085 грн/евро, торги по рублю — 0,3724−0,3728 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,55−27,75 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,70 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−27,70 гривны, евро — 33,30−33,50 гривны.