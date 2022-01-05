Курс на межбанке на утро 29 апреля

11:43 29 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка евро прибавил 8 копеек в покупке и продаже, доллар просел на 4 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7700−27,7900 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5211−33,5453 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3716−0,3721.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,70 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,71−27,79 гривны, евро — 33,37−33,58 гривны.