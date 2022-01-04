Курс на межбанке на утро 27 апреля

12:17 27 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка валюты синхронно просели: доллар и евро потеряли 7 копеек на покупке и на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8200−27,8400 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5592−33,5833. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3710−0,3714.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 33,35 гривны, продают по 33,75 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,76−27,82 гривны, евро — 33,30−33,50 гривны.