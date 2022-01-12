Курс на межбанке 28 апреля

12:23 28 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка евро упал на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже, доллар вырос на 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,7300−27,7500 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5089−33,5303 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3701−0,3707.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,71−27,80 гривны, евро — 33,20−33,50 гривны.