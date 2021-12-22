Курс доллара после длительного подъема снизился на 3 копейки

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ), на 22 декабря 2021 года официальный курс американского доллара установлен на уровне 27,25 гривен за доллар. Против курса предыдущего банковского дня заявленный курс упал на 3 копейки.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (-0,0248 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,2846 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после непрерывного роста в течение трех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.