Курс на межбанке на вечер пятницы

19:28 14 Май Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар потерял 7 копеек на обеих операциях, евро прибавил 1 копейку на покупке и на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6000−27,6200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4153−33,4367 грн/евро, торги по рублю — 0,3732−0,3736 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,54−27,70 гривны. Евро покупают по 33,20 гривны, продают по 33,53 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−27,66 гривны, евро — 33,15−33,38 гривны.