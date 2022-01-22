Колебания евро: 7 мая он снова растет

После затяжных празднично-выходных дней особенно заметно колебание европейской валюты - евро подорожал на 14 копеек, доллар - относительно стабилен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне. А евро частично отыграл позиции, потерянные в среду.– 100 долларов США – 2772,05 гривен (-0,0134 грн);– 100 евро – 3327,51 гривен (+0,1378 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 2 копейки – 27,76 гривен за доллар в продаже. Курс в покупке поднялся на 3 копейки – до 27,74 гривен за доллар. Евро в продаже подскочил на 21 копейку – 33,48 гривен за евро.