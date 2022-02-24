Каким был курс валют в Украинских обменника 24 февраля

19:42 24 Февраль Киев, Украина

Уже более 14 часов в Украине идет война, с жертвами и обстрелами военных и гражданских объектов. Люди бросили покупать продукты и медикаменты, снимать деньги в банкоматах и менять валюту.

Большинство обменнико предпочли сегодня взять выходной, но есть и такие, кто все же рискнул поработать даже в такое неспокойное время. Правда, с колоссальным разбросом ценников покупки и продажи валюты и их частой сменой в течение дня.



Например, вечером 24 февраля котировки обменок в Киеве колебались:

доллар — покупка в пределах 30,10−30,25 гривен, продажа — от 30,30 гривен до 30,45 гривен;

евро — покупка в пределах 33,30−34,10 гривен, продажа 34,35 — 33,50 гривен.

И эти котировки — не предел. На пике утренней неразберихи часть самых отчаянных обменников ставило курс продажи доллара даже до 40 гривен. Правда, потом все же снизили свои аппетиты.



«По взрослому» котировали наличную валюту и банки. Коридор покупки валюты у них был в пределах: по доллару от 29,20 до 30 гривен, по евро — в пределах от 32,60 до 33,75 гривен. А вот по продаже банки вообще ушли в полный разнобой. По доллару — ценник продажи колебался от 30,10 до 39 гривен, а по евро — в пределах от 34 до целых 45 гривен. Но также как и владельцы финкомпаний — банкиры неофициально говорили о том, что в основном работали на скупку валюты. У банков при таких «беспредельных» ценниках покупателей было поменьше, даже с учетом всей ситуации в стране. То есть граждане все же не потеряли окончательный рассудок и продолжают достаточно трезво оценивать ситуацию.



Интересно складывалась ситуация и с покупкой валюты гражданами через мобильные приложения. Тут тоже наблюдается полный разброд и шатание. Например, по состоянию на 18:00 по Киеву тот же Приватбанк котировал доллар в пределах 29,25/ 31,1526 гривен, евро 33,17/35,2112 гривен, а Монобанк оценивал доллар в пределах 32,00/35,00 гривен и евро — 34,00/39,00 гривен. «Креативили» по курсу обмена в он-лайне и другие банки с разбросом котировок пределах до 2−3 гривен по доллару и до 4−6 гривен по евро.



Чувствуется, что финансисты пока не особо сами разобрались в ситуации и своей дальнейшей курсовой политике на фоне происходящего и поэтому их главная задача — выставить такие курсы, чтобы потом «не влететь» с ценниками на фоне быстро меняющейся обстановки.





