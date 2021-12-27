Как изменится курс доллара до нового года - прогноз

19:32 27 Декабрь Киев, Украина

Аналитики сделали прогноз курса доллара к гривне в последнюю неделю нового года, по их мнению, курс значительно не изменится.



Какой был курс на прошлой неделе

За прошлую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка меняляс по-разному. Запоздавший курс НБУ еще немного рос, на других сегментах рынка он так же скромно снизился.



Так, с минувшего понедельника устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США вырос с 27,25 до 27,27 грн (+0,1%).



Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,28/27,30 до 27,24/27,26 грн. (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,14/27,34 до 27,10/27,32 (-0,1%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7 до 0,8%.



Прогноз на следующую неделю

Незначительное и разнонаправленное движение курса за неделю говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений. В ближайшую неделю от него не стоит ожидать сильных движений (без геополитического форс-мажора, вероятность которого, похоже, снижается).



На неделе мы не ожидаем заметного изменения курса доллара по отношению к гривне. Доллар на межбанке может торговаться на около 27,2 грн., а наличный доллар в банках будет торговаться около 27,1/27,3 грн.