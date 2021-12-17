Гривна укрепилась: курс валют на вечер 15 марта

18:21 15 Март Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка евро и доллар потеряли 10 копеек на покупке и 11 копеек на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7100−27,7300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0330−33,0541 грн/евро, торги по рублю — 0,3783−0,3787 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,82 гривны, продают по 33,20 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,80−34,50 гривны.