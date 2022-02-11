Гривна приостановила стремительный рост

06:21 20 Май Киев, Украина

Нацбанк на утро 20 мая усилил гривну в отношении доллара еще на две копейки и на 4 к евро.



– 100 долларов США – 2741,66 гривен (-0,0202 грн);



– 100 евро – 3348,80 гривен (-0,0439 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 1 копейку – 27,43 гривен. Курс в покупке поднялся также на 1 копейку – до 27,41 гривен за доллар. Евро в продаже вырос на 4 копейки – 33,53 гривен за евро.