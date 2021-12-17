Гривна немного укрепилась: курс на межбанке на вечер 9 апреля

20:14 09 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка евро потерял 2 копейки на покупке и продаже, доллар тоже просел, на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9200−27,9400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1940−33,2178 грн/евро, торги по рублю — 0,3621−0,3625 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,30 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−27,85 гривны, евро — 32,92−33,13 гривны.