Гривна демонстрирует максимальный рост с августа

Гривна значительно укрепилась: по отношению к доллару она выросла на 9 копеек, в отношении к евро на 20.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара падает пятый день подряд. Ниже курс был только 20 августа 2020 года – 27,31 гривен за доллар. В свою очередь курс евро упал после двухдневного роста.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2734,49 гривен (-0,0932 грн);
– 100 евро – 3333,48 гривен (-0,1987 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 11 копеек – 27,33 гривен. Курс в покупке также упал на 11 копеек – до 27,31 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 23 копейки – 33,35 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара падает пятый день подряд. Ниже курс был только 20 августа 2020 года – 27,31 гривен за доллар. В свою очередь курс евро упал после двухдневного роста.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2734,49 гривен (-0,0932 грн);
– 100 евро – 3333,48 гривен (-0,1987 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 11 копеек – 27,33 гривен. Курс в покупке также упал на 11 копеек – до 27,31 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 23 копейки – 33,35 гривен за евро.
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