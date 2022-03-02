Гривна демонстрирует максимальный рост с августа

06:28 03 Июнь Киев, Украина

Гривна значительно укрепилась: по отношению к доллару она выросла на 9 копеек, в отношении к евро на 20.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара падает пятый день подряд. Ниже курс был только 20 августа 2020 года – 27,31 гривен за доллар. В свою очередь курс евро упал после двухдневного роста.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2734,49 гривен (-0,0932 грн);

– 100 евро – 3333,48 гривен (-0,1987 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 11 копеек – 27,33 гривен. Курс в покупке также упал на 11 копеек – до 27,31 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 23 копейки – 33,35 гривен за евро.