Евро вырос в цене: курс валют на вечер 7 июня

18:46 07 Июнь Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар не изменил своих позиций, евро вырос на 8 копеек на покупке и на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2100−27,2300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0655−33,0871 грн/евро, торги по рублю — 0,3729−0,3734 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,10−27,32 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,20 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,10−27,20 гривны, евро — 32,76−33,00 гривны.