Евро вырос: курс на межбанке вечером 19 апреля

20:18 19 Апрель Киев, Украина

К закрытию межбанка евро вырос на 12 копеек на покупке и продаже, доллар просел на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9900−28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5264−33,5475 грн/евро, торги по рублю — 0,3675−0,3680 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,89−28,05 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,93−28,00 гривны, евро — 33,37−33,50 гривны.