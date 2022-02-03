Евро резко упал в цене

Евро резко подешевел, практически вернувшись к исходным показателям. Доллар также уступил позиции гривне, она выросла на 4 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 12 мая.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2763,18 гривен (-0,0426 грн);
– 100 евро – 3349,53 гривен (-0,1775 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 2 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,43 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2763,18 гривен (-0,0426 грн);
– 100 евро – 3349,53 гривен (-0,1775 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 2 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,43 гривен за евро.
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