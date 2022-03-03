Евро продолжает дешеветь

Согласно данным Нацбанка, украинская валюта продолжает направление в сторону стабилизации. Чего не скажешь о иностранной валюте - евро и доллар дешевеют.
Таким образом, официальный курс доллара снижается шестой день подряд. Ниже курс был только 20 августа 2020 года – 27,31 гривен за доллар. В свою очередь курс евро упал до минимума за два месяца. Ниже курс был только 12 апреля – 33,15 грн/евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2734,00 гривен (-0,0049 грн);
– 100 евро – 3325,77 гривен (-0,0771 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки – 27,31 гривен. Курс в покупке также упал на 2 копейки – до 27,29 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 18 копеек – 33,17 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс доллара снижается шестой день подряд. Ниже курс был только 20 августа 2020 года – 27,31 гривен за доллар. В свою очередь курс евро упал до минимума за два месяца. Ниже курс был только 12 апреля – 33,15 грн/евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2734,00 гривен (-0,0049 грн);
– 100 евро – 3325,77 гривен (-0,0771 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки – 27,31 гривен. Курс в покупке также упал на 2 копейки – до 27,29 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 18 копеек – 33,17 гривен за евро.
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