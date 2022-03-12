Евро обвалился: курс валют на вечер 11 июня

18:03 11 июня Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка евро просел на 25 копеек на покупке и на продаже, доллар подешевел на 6 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0850−27,1050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9949−33,0193 грн/евро, торги по рублю — 0,3774−0,3780 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,98−27,15 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,02−27,10 гривны, евро — 32,50−32,95 гривны.