Евро и доллар продолжили рост: курс валют на вечер 22 декабря

20:05 22 Декабрь Киев, Украина

Межбанковский валютный рынок закрылся ростом валют: доллар прибавил на 8 копеек на покупке и на продаже, евро поднялся на 21 копейку на обеих операциях.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,10−27,30 грн. Евро покупают по 30,50 грн, продают по 30,80 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,18−27,25 грн, а евро по 30,55- 30,70 грн.