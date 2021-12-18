Евро и доллар подорожали: курс на межбанке 2 апреля

11:01 02 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанковского валютного рынка евро подорожал на 6 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже, доллар прибавил 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,7460−32,7695 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3646−0,3652.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,45 гривны, продают по 32,85 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75−27,85 гривны, евро — 32,52−32,75 гривны.