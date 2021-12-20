Доллар вырос на 5 копеек: курс валют на вечер 17 декабря

19:17 17 Декабрь Киев, Украина

17 декабря межбанковский валютный рынок закрылся ростом валют: доллар прибавил 5 копеек на покупке и на продаже, евро - 9 копеек на обеих операциях.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,10-27,30 грн. Евро покупают по 30,52 грн, продают по 30,90 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,15-27,24 грн, а евро по 30,60-30,75 грн.