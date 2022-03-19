Доллар теряет позиции: курс межбанка на 22 июня

13:11 22 июня Киев, Украина

К открытию межбанка доллар просел на 4 копейки на покупке и на продаже, евро вырос на 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2800−27,3000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,3813−32,4051. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3768−0,3775.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,10−27,32 гривны. Евро покупают по 32,15 гривны, продают по 32,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,18−27,25 гривны, евро — 32,20−32,48 гривны.