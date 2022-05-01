Доллар теряет позиции: курс валют на вечер 29 июля

19:37 29 июля Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар просел на 4 копейки, а евро прибавил 3 копейки на обеих операциях.

Напомним, межбанк открылся в диапазоне 26,9000−26,9200 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 31,8872−31,9082 грн/евро. Торги по российскому рублю проходят в диапазоне 0,3669−0,3673 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,82−27,02 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,65−31,95 гривны.