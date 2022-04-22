Доллар теряет позиции: курс валют на вечер 26 июля

19:36 26 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар просел на 4 копейки в покупке и в продаже, евро же, напротив, прибавил 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9900−27,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 31,7753−31,7988 грн/евро, торги по рублю — 0,3643−0,3647 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,95−27,15 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,00−27,10 гривны, евро — 31,71−31,90 гривны.