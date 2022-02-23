Доллар стоит на месте: курс валют на 27 мая

11:22 27 Май Киев, Украина

К открытию межбанка доллар не сдвинулся, евро просел на 10 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,5450−27,5650 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,6902−33,7092. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3745−0,3749.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,43−27,61 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,75 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,50−27,60 гривны, евро — 33,31−33,58 гривны.