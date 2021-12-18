Доллар снова пошел вниз: курс валют на вечер 29 марта

19:51 29 Март Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка евро упал на 3 копейки на покупке, а на продаже добавил 2 копейки, доллар потерял 2 копейки на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9600−27,9800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9368−32,9604 грн/евро, торги по рублю — 0,3683−0,3688 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,05 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,00 гривны, евро — 32,75−32,98 гривны.