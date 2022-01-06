Доллар снизился, евро продолжил рост: курс валют на вечер 6 января

19:12 06 Январь Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар потерял 1 копейку на обеих операциях, евро вырос в покупке на 8 копеек, и в продаже на 9 копеек.

Напомним, 5 января торги завершились в диапазоне 27,4550−27,4750 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1202−31,1429 грн/евро, торги по рублю — 0,3637−0,3641 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,38−27,60 грн. Евро покупают по 30,80 грн, продают по 31,15 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,50−27,60 грн, а евро по 30,88- 31,10 грн.