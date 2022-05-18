Доллар продолжил падение: курс валют на вечер 13 августа

19:55 13 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар просел на 7 копеек на обеих операциях, евро прибавил 1 копейку в покупке и в продаже.

Напомним, 12 августа торги завершились в диапазоне 26,7300−26,7500 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,3516−31,3750 грн/евро, торги по рублю — 0,3630−0,3634 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,68−26,85 гривны. Евро покупают по 31,23 гривны, продают по 31,55 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,72−26,85 гривны, евро — 31,23−31,44 гривны.