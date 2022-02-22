Доллар продолжает расти

После существенного падения доллар набирает обороты, 27 мая он подорожает на 9 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 26 мая.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2754,61 гривен (+0,0908 грн);
– 100 евро – 3367,65 гривен (+0,0122 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,70 гривен за евро.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2754,61 гривен (+0,0908 грн);
– 100 евро – 3367,65 гривен (+0,0122 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,70 гривен за евро.
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