Доллар прибавил 1 копейку: курс валют на вечер 20 августа

18:43 20 августа Киев, Украина

К закрытию торгов на межбанке доллар вырос на 1 копейку на покупке и продаже, евро просел на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

Напомним, 19 августа торги завершились в диапазоне 26,6500−26,6700 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,1805−31,2039 грн/евро, торги по рублю — 0,3591−0,3594 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,61−26,80 гривны. Евро покупают по 31,00 гривны, продают по 31,32 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,75−26,85 гривны, евро — 30,97−31,30 гривны.