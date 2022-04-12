Доллар потерял 4 копейки: курс валют на вечер 15 июля

17:55 15 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты дружно просели: доллар потерял 4 копейки на покупке и на продаже, евро упал на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,30−27,32 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,30−32,33 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3680 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,39 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.