Доллар пошел вверх: НБУ установил курс на 18 июня

07:28 18 июня Киев, Украина

Доллар подорожал еще на 15 копеек, НБУ установил курс на уровне 27,17 грн/$. Евро подешевел на 33 копейки – его курс составил 32,44 грн/€.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.



Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как упал до минимума почти за год. В свою очередь курс евро упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа 2020 года – 32,42 гривен за евро.



/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2717,12 гривен (+0,1437 грн);



– 100 евро – 3244,24 гривен (-0,3298 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 13 копеек – до 27,23 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 13 копеек – до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 36 копеек – до 32,49 гривен за евро.