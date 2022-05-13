Доллар пошел вверх: курс валют на вечер 10 августа

17:48 10 августа Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар укрепил позиции, прибавив 5 копеек на покупке и на продаже, евро остался на месте.

Напомним, 9 августа торги завершились в диапазоне 26,7400−26,7600 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,4515−31,4751 грн/евро, торги по рублю — 0,3640−0,3644 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,70−26,90 гривны. Евро покупают по 31,30 гривны, продают по 31,65 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,81−26,95 гривны, евро — 31,30−31,55 гривны.