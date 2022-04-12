Доллар пошел вверх: курс на межбанке 13 июля

19:37 13 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар вырос на 2 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже, евро просел на 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2850−27,3050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,3436−32,3646 грн/евро, торги по рублю — 0,3677−0,3681 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,17−27,35 гривны. Евро покупают по 32,15 гривны, продают по 32,47 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,27 гривны, евро — 32,00−32,30 гривны.