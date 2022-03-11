Доллар подорожал на копейку

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.– 100 долларов США – 2710,68 гривен (+0,0162 грн);– 100 евро – 3298,90 гривен (-0,0358 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,03 гривен за евро.