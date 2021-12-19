Доллар подешевел: курс валют на межбанке 14 апреля

11:46 14 Апрель Киев, Украина

К открытию межбанка евро вырос на 4 копейки на покупке и на продаже, доллар потерял 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,0700−28,0900 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,4987−33,5226. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3643−0,3649.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,90−28,15 гривны. Евро покупают по 33,15 гривны, продают по 33,60 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,95−28,05 гривны, евро — 33,25−33,40 гривны.