Доллар и евро выросли: курс валют на вечер 23 марта

20:22 23 Март Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар поднялся на 13 копеек на покупке и продаже, евро добавил 7 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6600−27,6800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9236−32,9475 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3672 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,70−33,10 гривны.