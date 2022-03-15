Доллар и евро устремились вверх: курс на вечер 15 июня

18:36 15 июня Киев, Украина

К закрытию межбанка доллар вырос на 12 копеек на покупке и на продаже, евро прибавил 13 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 26,9000−26,9200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,6323−32,6539 грн/евро, торги по рублю — 0,3736−0,3743 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,85−27,05 гривны. Евро покупают по 32,50 гривны, продают по 32,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,91−27,05 гривны, евро — 32,55−32,80 гривны.