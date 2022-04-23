Доллар и евро устремились вниз: курс валют на 23 июля

11:05 23 июля Киев, Украина

Открытие межбанка ознаменовалось падением валют: доллар просел на 3 копейки на обеих операциях, евро потерял 15 копеек на покупке и 14 копеек на продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,1500−27,1700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,0750−32,0986 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3677−0,3683.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,09−27,25 гривны. Евро покупают по 31,80 гривны, продают по 32,20 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,10−27,24 гривны, евро — 31,70−32,07 гривны.