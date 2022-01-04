Доллар и евро синхронно пошли вверх: курс валют на вечер 4 января

19:20 04 Январь Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар евро выросли на 4 копейки на покупке и на продаже.

Напомним, 30 декабря торги завершились в диапазоне 27,3100−27,3300 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 30,9558−30,9785 грн/евро, торги по рублю — 0,3655−0,3659 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,43 грн. Евро покупают по 30,60 грн, продают по 31,00 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,30−27,45 грн, а евро по 30,65- 30,81 грн.