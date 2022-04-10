Доллар и евро синхронно подешевели: курс валют на вечер 12 июля

17:54 12 июля Киев, Украина

К закрытию межбанка курсы доллара и евро снизились на 1 копейку в покупке и на 1 копейку в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2900−27,3100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,3713−32,3951 грн/евро, торги по рублю — 0,3663−0,3667 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,18−27,35 гривны. Евро покупают по 32,10 гривны, продают по 32,48 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,30 гривны, евро — 32,18−32,35 гривны.