Доллар и евро продолжили рост: курс валют на вечер 5 января

19:32 05 Январь Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар и евро продолжили рост: доллар прибавил 3 копейка, а евро 13 копеек на покупке и на продаже.

Напомним, 4 января торги завершились в диапазоне 27,3950−27,4150 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 30,9125−30,9350 грн/евро, торги по рублю — 0,3630−0,3634 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,30−27,50 грн. Евро покупают по 30,68 грн, продают по 31,09 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,45−27,60 грн, а евро по 30,80- 31,00 грн.