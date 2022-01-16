Доллар и евро продолжили рост: курс валют на 13 января

20:27 13 Январь Киев, Украина

Закрытие Межбанка ознаменовалось очередным ростом валют: доллар прибавил 12 копеек на продаже и в покупке, евро вырос на 17 копеек на покупке и на 16 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,67−27,90 грн. Евро покупают по 31,45 грн, продают по 31,84 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 27,83−27,93 грн, а евро по 31,65- 31,85 грн.