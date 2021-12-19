Доллар и евро продолжают расти: курс валют на вечер 25 марта

21:12 25 Март Киев, Украина

К закрытию межбанковского валютного рынка доллар подорожал на 4 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже, евро добавил 3 копейки в покупке и остался на прежнем уровне в продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9803−33,0039 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,78 гривны, продают по 33,14 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,70 гривны, евро — 32,80−33,10 гривны.