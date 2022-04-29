Доллар и евро продолжают дешеветь

Согласно официальным данным Нацбанка, гривна продолжает укреплять свои позиции, доллар и евро, соответственно, дешевеют.
/>Курс доллара снизился на 4 коп.
Курс евро установлен на уровне 31,70 грн/€. Он снизился на 8 коп.
Курсы валют НБУ на 29 июля:
/>Курс доллара снизился на 4 коп.
Курс евро установлен на уровне 31,70 грн/€. Он снизился на 8 коп.
Курсы валют НБУ на 29 июля:
1 доллар США — 26,86
1 евро — 31,70
1 польский злотый — 6,90
10 российских рублей — 3,65
1 швейцарский франк — 29,34
1 юань — 4,13
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