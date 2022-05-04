Доллар и евро пошли вверх: курс валют на вечер 2 августа

19:29 02 августа Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты укрепили свои позиции: доллар вырос на 4 копейки на покупке и на продаже, евро набрал 5 копеек на обеих операциях.

Напомним, 30 июля торги завершились в диапазоне 26,7800−26,8000 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 31,8173−31,8410 грн/евро, торги по рублю — 0,3671−0,3675 грн/руб.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,75−26,95 гривны. Евро покупают по 31,65 гривны, продают по 32,00 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 26,90−27,00 гривны, евро — 31,66−31,83 гривны.